البارتي متوجس من صراع المنطقة: نخشى أن ندخل فيه "عنوة" ونريد الحياد

2024-07-31 14:12:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

حذر عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، اليوم الأربعاء (31 تموز 2024)، من اتساع ظاهرة الصراع الإقليمي والدولي في المنطقة.

وقال سلام في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "إقليم كردستان هو جزء من المنطقة، وبالتأكيد سيتأثر بأي صراع ونزاع مسلح، ونريد أن ننأى بأنفسنا عمّا يجري مؤخرًا من صراع أمريكي إيراني ".

وأضاف أن "أربيل والإقليم حاليا بعيد عن الصراع، ولكن نخشى من إدخالنا بهذا الصراع عنوة، من قبل الفصائل المسلحة، لذلك نريد دائما أن نكون طرفا حياديا في هذا الصراع".

وأشار عضو الحزب الديمقراطي إلى أن "أربيل ستبقى على طرف حياد، ونحن علاقتنا جيدة الآن مع إيران، وليس لنا عدوات مع أي طرف".

وشهدت المنطقة أمس الثلاثاء تطورات تنذر باندلاع حرب اقليمية بعدما أقدمت إسرائيل على تنفيذ ضربة جوية قالت انها اغتالت خلالها الرجل الثاني في حزب الله اللبناني فؤاد شكر، بينما نفذت ضربة اخرى فجر اليوم الاربعاء اغتالت فيها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في مقر إقامته بشمال العاصمة الإيرانية طهران.

واثناء ذلك تعرضت مقار تابعة للحشد الشعبي في ناحية جرف الصخر شمالي بابل الى قصف جوي اسفر عن استشهاد 4 مقاتلين وجرح ثلاثة اخرين وفقا لبيان رسمي لهيئة الحشد الشعبي.