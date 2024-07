طقس الناصرية: حرارة مرتفعة تصل إلى 48 درجة مئوية

2024-07-31 14:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:تشهد مدينة الناصرية اليوم الأربعاء ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، حيث توقعت هيئة الأنواء الجوية أن تصل العظمى إلى 48 درجة مئوية. وأوضح مدير أنواء الناصرية، أحمد كريم، في تصريح لشبكة اخبار الناصرية أن هذا الارتفاع يأتي بسبب استمرار تأثير المنخفض الحراري الموسمي الهندي على محافظة ذي قار....

