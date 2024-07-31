الكرملين: اغتيال هنية من شأنه أن "يزعزع استقرار" المنطقة إلى حد كبير

2024-07-31 14:18:06 - المصدر: قناة الثامنة

أدان الكرملين الأربعاء اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران في هجوم ألقت الحركة مسؤوليته على إسرائيل. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين "نعتقد أن مثل هذه الأعمال موجهة ضد مساعي إحلال السلام في المنطقة ويمكن أن تؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع المتوتر في الأساس". بدوره، قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف لوكالة أنباء ريا نوفوستي الرسمية "هذا اغتيال سياسي غير مقبول على الإطلاق، وسيؤدي إلى تصعيد التوتر على نحو أكبر". وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان منفصل "لا شك أن اغتيال إسماعيل هنية سيكون له تأثير سلبي للغاية على جهود الوساطة بين حماس وإسرائيل".