2024-07-31 14:24:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الأربعاء، القبض على 54 متهماً ينتمون إلى الحركات الدينية المنحرفة.

وقال الجهاز في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "حصيلة أهم العمليات النوعية التي نفذها جهاز الأمن الوطني خلال شهر تموز، بلغت 41 متهماً بالإرهاب و (56) تاجراً بالمخدرات و(49) مبتزاً إلكترونياً و(54) متهماً ينتمون إلى الحركات الدينية المنحرفة".

وأضاف البيان أن "هناك أيضا عمليات نوعية أخرى نفذها الجهاز خلال شهر تموز شملت عموم محافظات البلاد".