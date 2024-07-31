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الأمن الوطني يعلن القبض على 54 متهماً ينتمون إلى الحركات الدينية المنحرفة

الأمن الوطني يعلن القبض على 54 متهماً ينتمون إلى الحركات الدينية المنحرفة
الأمن الوطني يعلن القبض على 54 متهماً ينتمون إلى الحركات الدينية المنحرفة
2024-07-31 14:24:02 - المصدر: واع

بغداد – واع 

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الأربعاء، القبض على 54 متهماً ينتمون إلى الحركات الدينية المنحرفة.

وقال الجهاز في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "حصيلة أهم العمليات النوعية التي نفذها جهاز الأمن الوطني خلال شهر تموز، بلغت 41 متهماً بالإرهاب و (56) تاجراً بالمخدرات و(49) مبتزاً إلكترونياً و(54) متهماً ينتمون إلى الحركات الدينية المنحرفة".

وأضاف البيان أن "هناك أيضا عمليات نوعية أخرى نفذها الجهاز خلال شهر تموز شملت عموم محافظات البلاد".






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