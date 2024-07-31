بلومبرغ: بنوك قطر تواجه التزامات تمويل كأس العالم

2024-07-31 14:24:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

لقد مر ما يقرب من عامين على استضافة قطر لكأس العالم ، لتحل محل فخر تنظيم واحدة من أنجح إصدارات البطولة ، بدعم حكومي من البنوك التي لم تستطع قبول الزيادة في التزامات القروض الناجمة عن مساهماتها في تمويل المشاريع ، مرافقة كأس العالم ، من الطرق السريعة والأماكن إلى الملاعب والمجاري. وبحسب أشخاص مطلعين على الأمر ، طلبوا عدم ذكر أسمائهم بسبب مناقشة المعلومات السرية ، فإن الحكومة القطرية تدرس حاليا طرقا لتعزيز الميزانيات العمومية لهذه البنوك. وتشمل الخيارات قيد النظر تعيين مستشارين لإعادة الهيكلة ، والتدخل لشراء المحافظ العقارية المتعثرة من البنوك المتضررة من التخلف عن السداد ، أو إجبار البنوك الصغيرة على الاندماج.