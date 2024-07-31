المقاطعة الشعبية تقضم 40% من أرباح "أمريكانا " الفصلية

2024-07-31 14:24:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

استمرت المقاطعة الشعبية في التأثير على أداء مطاعم أمريكانا الدولية وأصحاب الامتياز من العلامات التجارية مثل كنتاكي فرايد تشيكن وبيتزا هت وهارديز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكازاخستان. وفقا للبيانات المالية للشركة الصادرة اليوم الثلاثاء ، انخفضت أرباح الشركة بنسبة 40.1 ٪ على أساس سنوي إلى 51.9 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2024. وخلال الفترة نفسها ، وعلى أساس سنوي ، انخفضت إيرادات الشركة في أسواق المملكة العربية السعودية وأبو ظبي بنسبة 14.2 ٪ إلى 559.2 مليون دولار أمريكي ، وهو أعلى من متوسط تقديرات المحللين. وانخفضت أرباح الشركة بنحو النصف في الربع الأول ، إلى 28 مليون دولار ، بسبب دعوات لمقاطعة منتجاتها. في النصف الأول من هذا العام ، انخفضت إيرادات الشركة بنسبة 15.2 ٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبلغت 1.05 مليار دولار أمريكي ، بسبب مستوى مبيعات منخفض مماثل بسبب التوترات الجيوسياسية المستمرة في المنطقة ، على الرغم من افتتاح مطاعم جديدة.