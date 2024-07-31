الاستثمار: الدولة ستتدخل بتحديد أسعار الوحدات للمدن الجديدة لمنع المضاربة

2024-07-31 15:12:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكدت الهيئة الوطنية للاستثمار، أن الدولة ستتدخل بتحديد أسعار الوحدات السكنية للمدن الجديدة لمنع المضاربة.

وقالت الهيئة لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الهيئة الوطنية للاستثمار ستعلن عن فرص استثمارية فور الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بالمسوحات واستملاكات الأراضي والتدقيق"، لافتا إلى "اعتماد أسلوب استثماري جديد من رئيس الوزراء ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار في المدن السكنية الجديدة ومنها مدينة علي الوردي التي ستتضمن من 120 إلى 150 ألف وحدة سكنية، إذ ستمنح 25 بالمئة من وحداتها للدولة مجاناً ومنها ستوزع بين المواطنين على قسمين إما مجاناً للفئات الهشة والضعيفة وجزء آخر يقسط على مدى طويل من 20-25 سنة، أما باقي الوحدات السكنية فهي ستكون للمستثمر وللشركة".

وأوضح أن "الدولة ستتدخل بتحديد الأسعار؛ لمنع عملية المضاربة والكسب على حساب المواطن"، مشيرا، إلى أن "هذا الأسلوب لم يطرح منذ تأسيس هيئة الاستثمار وتشريع قانونها عام 2006".