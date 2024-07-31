2024-07-31 15:16:02 - المصدر: الفرات نيوز

ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، اجتماعاً ضمّ عدداً من القيادات العسكرية والأمنية.

واطلع سيادته على مجمل التطورات الأمنية التي حصلت خلال الساعات الماضية، كما شهد الاجتماع بحث المعطيات الأمنية والتداعيات المتوقعة جرَّاء الأحداث في العراق والمنطقة.

وأصدر سيادته، خلال الاجتماع، جملة من التوجيهات والتوصيات إلى مختلف التشكيلات الأمنية والعسكرية.

