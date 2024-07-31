المالكي: استهداف المناطق السكنية بضاحية بيروت الجنوبية خرق للقوانين والأعراف الدولية

2024-07-31 15:24:02 - المصدر: واع

بغداد- واع

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الأربعاء، أن استهداف المناطق السكنية في ضاحية بيروت الجنوبية خرق للقوانين والأعراف الدولية، فيما دعا إلى موقف عربي وإسلامي مسؤول يوقف المجزرة الدموية في غزة وفلسطين المحتلة.

وقال المالكي في تدوينة له على منصة (x) وتابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الكيان الغاصب يواصل عدوانه الآثم على لبنان الشقيق وسط صمت إقليمي ودولي مريب"، مبيناً أن "استهداف المناطق السكنية في ضاحية بيروت الجنوبية هو خرق للقوانين والأعراف الدولية، وتصرف أهوج يخالف كل القيم الإنسانية، التي تنتهك يومياً أمام العالم والدول والمنظمات المتباكية نفاقاً على حقوق الإنسان".

وأضاف "أننا إذ نعزي ذوي الشهداء الأبرار، فإننا ندين هذا الاعتداء الغاشم"، مؤكداً "على ضرورة ردعه ورده، ووضع حد نهائي لتمادي الصهاينة".

ودعا إلى "موقف عربي وإسلامي مسؤول يوقف المجزرة الدموية في غزة وفلسطين المحتلة، حيث أن استمرارها سيؤدي إلى اشتعال المنطقة بحروب وصراعات واسعة ومستدامة تهدد السلم والأمن في المنطقة".