ائتلاف النصر: سياسة الاعتداءات تعرض العلاقات العراقية الأمريكية لأزمات خطيرة

2024-07-31 15:24:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

أكد ائتلاف النصر، اليوم الأربعاء، أن استمرار سياسات الاعتداء تعرض العلاقات العراقية الأمريكية لأزمات خطيرة.

وقال ائتلاف النصر في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "ندين العدوان الذي تعرض له المقر التابع للواء 47 قيادة عمليات الجزيرة في منطقة السعيدات بناحية جرف النصر بمحافظة بابل، ونحمّل الجانب الأمريكي المسؤولية والتبعات الناجمة عنه".

وأضاف، أن "الادعاء الأمريكي بالدفاع عن النفس، غير مقبول، وهو من واجب الحكومة العراقية التي التزمت بالحماية لكل من يتواجد على أراضي الدولة قانونياً".

وتابع، أن "استمرار هكذا سياسات يعرض العلاقات العراقية الأمريكية لأزمات خطيرة".