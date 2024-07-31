فصيل عراقي: لا هدنة مع الامريكان وجاهزون لأي مواجهة

2024-07-31 15:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكدت حركة "النجباء" أبرز الفصائل المسلحة العراقية، اليوم الأربعاء، عدم وجود أي هدنة ما بين الفصائل والقوات الأمريكية، مشيرة الى جهوزية الفصائل لأي مواجهة مع تلك القوات.

وقال القيادي في الحركة مهدي الكعبي، لوكالة شفق نيوز، إن "استهداف الحشد الشعبي هو عدوان على الدولة والحكومة العراقية"، مضيفاً أنه "من واجب الحكومة العراقية الدفاع عن البلد وحمايته من العدوان الأمريكي".

وأضاف الكعبي انه "لا توجد هدنة بين الفصائل الاسلامية العراقية وأمريكا بل هناك تهدئة بين المقاومة الاسلامية العراقية والحكومة العراقية لإعطاء فرصة لها للتفاوض الدبلوماسي مع أمريكا والضغط عليها لانسحابها من العراق".

وبين القيادي في حركة النجباء أن "الفصائل العراقية كانت ومازالت على أتم الجهوزية والاستعداد وخصوصا ما تملكه من الأسلحة المتطورة والمتنوعة في مواجهة المحتل الأمريكي".

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، قال القيادي في حركة انصار الله الاوفياء علي الفتلاوي، لوكالة شفق نيوز، ان "هيئة تنسيقية المقاومة دعت الى اجتماع طارئ من أجل بحث القصف الأمريكي الذي طال الحشد الشعبي في جرف الصخر، وبحث إمكانية الرد على هذا العدوان".

وبين الفتلاوي انه "سيكون هناك موقف لهيئة تنسيقية المقاومة من عملية العدوان، وسيتم الإعلان عن هذا الموقف خلال الساعات المقبلة بعد الانتهاء من الاجتماع، الذي يضم كل قادة الفصائل المنضوية في هيئة تنسيقية المقاومة".

وأفاد الناطق العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، بأن قوات التحالف أقدمت على "جريمة نكراء واعتداءٍ سافر" شمال بابل، متعهداً باتخاذ إجراءات قانونية ودبلوماسية مناسبة "لحفظ الحقوق".

وذكر مسؤول أمريكي، اليوم الأربعاء، أن قوات بلاده استهدفت بضربة جوية دفاعية مقاتلين في محافظة بابل العراقية حاولوا إطلاق مسيرات تهدد القوات الأمريكية والتحالف الدولي، ما أسفر عن مقتل أربعة عناصر من الحشد الشعبي.