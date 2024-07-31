مكافحة الإرهاب يلقي القبض على 3 إرهابيين ويدمر عدة مضافات في أربع محافظات

2024-07-31 15:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الأربعاء (31 تموز 2024)، القبض على ثلاثة إرهابيين وتدمير عدة مضافات في أربع محافظات.

وقال الجهاز في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنه "تم القاء قبض على إرهابيين اثنين في محافظة كركوك والانبار، احدهما كان يعمل كمجهز".

وأضاف، إنه "بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني العراقي في نينوىـ تم تنفيذ عملية القاء قبض ضد احد افراد عصابات داعش في مدينة الموصل، كما تم رفع واتلاف كدس أسلحة واعتدة في نفس المحافظة".

وأكد أنه "بالتنسيق مع جهاز الامن الوطني العراقي في محافظة ديالى تم تنفيذ واجب تفتيش وتخريب احدى المضافات المتروكة في المقدادية".



