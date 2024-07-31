مصرف الرشيد يعلن زيادة قرض شراء الوحدات السكنية لـ 200 مليون دينار عراقي

2024-07-31 15:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قرر مصرف الرشيد، يوم الأربعاء، زيادة مبلغ شراء الوحدات السكنية الى 200 مليون دينار كحد اعلى بدلا من 150 مليون دينار عراقي.

وأوضح المصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان المبلغ يمنح لغرض شراء وحدة سكنية ( دار ، قطعة ارض ، شقة سكنية).

وأضاف البيان أن المبلغ يمنح بدفعتين الدفعة الاولى عند تقديم ما يثبت فتح بيان باسم المشتري صادر من دائرة تسجيل العقاري، والدفعة الثانية بعد اكمال الاجراءات ووضع رهن على العقار.

وأكد المصرف في بيانه على، عدم مطالبة المقترض تقديم عقد بيع كونه قدم فتح بيان بأسمه من الجهة ذات العلاقة، مشيرا إلى أن ترويج المعاملة من خلال فروع المصرف في بغداد والمناطق الأربع.

يذكر أن العراق يعاني من أزمة سكن خانقة نظراً لتزايد عدد سكانه قياساً بعدد المجمعات السكنية، علاوة على عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به بسبب غلاء الأراضي والمواد الإنشائية.

وتقدر وزارة الاعمار والإسكان حاجة العراق الى أكثر من ثلاثة ملايين وحدة سكنية لسد أزمة السكن في البلاد.