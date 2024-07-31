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مؤسسة: ارتفاع حجم صادرات السلع الغذائية التركية الى العراق بنسبة 21%

مؤسسة: ارتفاع حجم صادرات السلع الغذائية التركية الى العراق بنسبة 21%
مؤسسة: ارتفاع حجم صادرات السلع الغذائية التركية الى العراق بنسبة 21%
2024-07-31 15:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية، يوم الأربعاء أن صادرات السلع الغذائية التركية الى العراق في النصف الأول من 2024 بنسبة 21% لتبلغ 1.6 مليار دولار بعد أن كانت في النصف الأول من 2023 بقيمة 1.3 مليار دولار. 

وذكرت المؤسسة في احصائية نشرتها اليوم، أن صادرات الفواكه والخضر ارتفعت بنسبة 63% لترتفع من 267 مليون دولار في النصف الأول من 2023 الى 437 مليون دولار في النصف الأول من 2024.

كما ارتفعت صادرات الأسماك بنسبة 263% والسكر والمواد السكرية بنسبة 123%، وانخفضت فقط قيمة صادرات اللحوم بنسبة 4% لتنخفض من 215 الى 206 ملايين دولار، وفقا للمؤسسة.

وأشارت المؤسسة الى أن، صادرات السلع الغذائية تمثل ما نسبته 21% من مجمل صادرات السلع التركية الى العراق والتي بلغت في النصف الأول من 2024 7.5 مليارات دولار بعد أن كانت في النصف الاول من 2023 بقيمة 6.8 مليارات دولار أمريكي.

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