بعد عقد من الإبادة.. الايزيديون يحيون الذكرى بتعليق صور الضحايا على المنازل المهدمة (صور)

2024-07-31 15:42:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بعد مرور 10 سنوات على الإبادة الجماعية التي تعرض لها الايزيديون، أحيا ذوو الضحايا والناجين ذكرى الجريمة.

وقرر الناجون والعائدون من مخيمات النزوح واهالي الضحايا التعبير عن حزنهم بطرق تعكس عمق المعاناة والرغبة في الحفاظ على ذكرى أحبائهم من خلال تعليق صور ذويهم على جدران المنازل المهدمة وفي شوارع وأزقة سنجار ليجعلوا من المدينة مكانا ينبض بذكريات من فقدوهم.

وتحدثت وكالة شفق نيوز مع عدد من اهالي سنجار، وروى خلف عيدو كيف فقد العديد من أفراد عائلته.

ويقول، "عندما انظر الى صورة اخي التي علقتها على جدار منزلنا المهدوم اشعر وكأنني أراه واقفا أمامي".

من جانبه قال قاسم حسو الذي فقد والده وشقيقه، إنه "وضع الصور هنا في سنجار يعيد الينا ذكرياتهم، لا نريد ان ينسى العالم ما حدث لنا، ولا نريد أن تمحيها ذاكرتنا سنبقى نحيي هذه الذكرى كل عام".