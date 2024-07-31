في محافظتين.. غرق أربعة شبان ومقتل خامس بسبب عملية سرقة "ستوتة"

2024-07-31 15:42:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ذي قار جنوبي العراق، اليوم الأربعاء، بتسجيل حالتي غرق وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شاباً دون العشرينيات من عمره تعرض لحالة غرق بنهر الهولندي وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة"، لافتا إلى أن " قوة امنية تمكنت من انتشال جثة الغريق وإرسالها للطب العدلي، حيث طلب ذويه الشكوى ضد صديقه الذي كان برفقته وتم اعتقاله واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

وتابع المصدر، كما أن "قوة امنية انتشلت جثة شاب في العشرينيات من عمره من نهر الحلو شمال مدينة الناصرية مركز المحافظة "، لافتا إلى ان جثة الشاب مجهول الهوية متفسخة بالكامل وتم نقلها للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

اما في محافظة النجف، افاد مصدر امني، بـ" تعرض شابين اثنين للغرق في نهر الكوفة وسط النجف، أعمارهما دون العشرين عاماً اثناء محاولتهما تعلم السباحة، حيث حاول أحدهم انقاذ ابن عمه أثناء غرقه، فغرقا معاً في النهر المذكور، وتم نقل جثتيهما للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لهما ".

وأضاف المصدر، كما ان "شابا في العشرينيات من عمره تعرض لإطلاق نار على يد شخصين اثنين في منطقة حي النفط وسط النجف "، لافتا إلى أن" المجنى عليه حاول منع الجناة من سرقة عجلة نوع (ستوتة)، حيث قاموا بالهرب إلى جهة مجهولة الهوية وتم نقل جثة الشاب للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها ".