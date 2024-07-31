مصرف الرشيد يعلن عن زيادة قرض شراء الوحدات السكنية الى 200 مليون

2024-07-31 15:48:02 - المصدر: واع

بغداد- واع

قرر مصرف الرشيد، اليوم الأربعاء، زيادة مبلغ شراء الوحدات السكنية الى 200 مليون دينار كحد اعلى بدلا من 150 مليون دينار عراقي.

وأوضح المصرف في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "المبلغ يمنح لغرض شراء وحدة سكنية ( دار ، قطعة ارض ، شقة سكنية)".

وبين أن "المبلغ يمنح بدفعتين الدفعة الأولى عند تقديم ما يثبت فتح بيان باسم المشتري صادر من دائرة تسجيل العقاري والدفعة الثانية بعد اكمال الإجراءات ووضع رهن على العقار".

واكد على "عدم مطالبة المقترض تقديم عقد بيع كونه قدم فتح بيان باسمه من الجهة ذات العلاقة"، مبينا أن "ترويج المعاملة من خلال فروع المصرف في بغداد والمناطق الأربعة".