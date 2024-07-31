القائد العام يصدر توجيهات إلى التشكيلات الأمنية والعسكرية

2024-07-31 16:30:03 - المصدر: واع

بغداد – واع

أصدر رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، توجيهات وتوصيات لمختلف التشكيلات الأمنية والعسكرية، وذلك على خلفية الأحداث والتداعيات الأخيرة في العراق والمنطقة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الأربعاء، اجتماعاً ضمّ عدداً من القيادات العسكرية والأمنية".

وأضاف أن "السوداني اطلع على مجمل التطورات الأمنية التي حصلت خلال الساعات الماضية، كما شهد الاجتماع بحث المعطيات الأمنية والتداعيات المتوقعة جرَّاء الأحداث في العراق والمنطقة".

وتابع أن "السوداني أصدر خلال الاجتماع، جملة من التوجيهات والتوصيات إلى مختلف التشكيلات الأمنية والعسكرية".