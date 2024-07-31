2024-07-31 16:36:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء (31 تموز 2024)، اجتماعاً ضمّ عدداً من القيادات العسكرية والأمنية.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "السوداني ترأس اجتماعاً ضمّ عدداً من القيادات العسكرية والأمنية".

وأضاف، إن "السوداني، اطلع على مجمل التطورات الأمنية التي حصلت خلال الساعات الماضية، كما شهد الاجتماع بحث المعطيات الأمنية والتداعيات المتوقعة جرَّاء الأحداث في العراق والمنطقة".

وأصدر رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، بحسب البيان" جملة من التوجيهات والتوصيات إلى مختلف التشكيلات الأمنية والعسكرية".