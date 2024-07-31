2024-07-31 16:36:06 - المصدر: منصة إيشان

ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، الأربعاء، اجتماعاً ضمّ عدداً من القيادات العسكرية والأمنية. وذكر إعلام رئيس الوزراء، في بيان، أن السوداني “اطلع سيادته على مجمل التطورات الأمنية التي حصلت خلال الساعات الماضية، كما شهد الاجتماع بحث المعطيات الأمنية والتداعيات المتوقعة جرَّاء الأحداث في العراق والمنطقة”. وأصدر السوداني، خلال الاجتماع، […]

ظهرت المقالة السوداني يجتمع بالقيادات الأمنية ويصدر عددا من التوجيهات أولاً على ايشان.