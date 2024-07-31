المؤتمر الوطني: الجرائم الصهيونية لن تبقى دون رد حاسم

2024-07-31 16:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد المؤتمر الوطني العام للكرد الفيليين، اليوم الأربعاء، أن جرائم الكيان الصهيوني لن تبقى دون رد حاسم.وقال المؤتمر في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "في كل مرة، تتحدى قوى الظلم والاستكبار والهمجية الصهيو أميركية في محاولة يائسة للنيل من أهل البطولة والمجد من محور المقاومة. فها هم يستهدفون شعوبنا وأبطالنا في الجمهورية الإسلامية والعراق ولبنان وفلسطين، ويتجاوزون في جرائمهم الوحشية بقتل المدنيين في بيروت وأفراد الحشد الشعبي في العراق، واغتيال القائد الفلسطيني السياسي الفذ، الشهيد إسماعيل هنية (رضوان الله تعالى عليه) في طهران".وأضاف أن "هذه الجرائم التي يرتكبها الأميركيون والصهاينة، بتواقيت متقاربة، تؤكد صوابية رؤيتنا التي شددنا عليها مراراً وتكراراً، وهي أن عدو أمتنا واحد، وإن اختلفت مظاهره بين دولة مستكبرة في أميركا وعصابة غاصبة في أرضنا المحتلة فلسطين".وتابع: "تزامن هذه الجرائم وتوقيتها يعزز أهمية وحدة الأمة الإسلامية في مواجهة هذا الإجرام الصهيوأميركي، ويدعم خيار وحدة الفصائل الجهادية لتشكيل ردع كافٍ قبال هذا الإجرام المتواصل. ولا شك أن الرد القادم سيكون موجعاً، والمجاهدون في محور المقاومة سيثأرون للشهداء الأبطال، وسيؤكدون للعدو الغاشم أن جرائمه لن تبقى دون رد حاسم ومزلزل ولو بعد حين".