2024-07-31 16:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف عضو مجلس محافظة ديالى اوس المهداوي، اليوم الأربعاء (31 تموز 2024)، عن ضوء اخضر من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لتطوير اكبر معابر العراق الشرقية.

وقال المهداوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وافق على خطة متكاملة لتطوير معبر المنذرية الحدودي مع ايران ضمن حدود ديالى شرق العراق وتخصيص 54 مليار لتمويل مراحل العمل من خلال صندوق الاعمار وفق مراحل متعددة".

وأضاف، ان "المرحلة الأولى هي اعداد التصاميم الهندسية التي ستعيد تطوير مرافقه وقدرته الاستيعابية لتصل الى 100 الف مسافر يوميا في الذروة خاصة المناسبات الدينية ومنها زيارة الأربعين مع تزايد الأعداد سنويًا والتي سترتفع بوتيرة تصل الى 10% مع كل زيارة".

واشار المهداوي الى ان "السوداني اطلق مبالغ مالية بشكل عاجل بالوقت الراهن لتمويل حركة تطوير سريعة لانشاء مسقفات وتطوير مسارات لعبور الزوار مع قرب زيارة الأربعين مع توقعات بان الاعداد ستصل الى مليون زائر على الاقل".