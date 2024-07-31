الكهرباء العراقية: أحمال الطاقة وصلت إلى أعلى نسبة منذ تأسيس المنظومة

2024-07-31 16:42:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكدت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الأربعاء، وصول حمل الطاقة الكهربائية في البلاد إلى أعلى حمل منذ تاريخ تأسيسها، مبينة أن الحمل بلغ أكثر من 27 ألف ميغاواط.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى لوكالة شفق نيوز، إن "حمل المنظومة الكهربائية في العراق وصل إلى 27445 ميغاواط، وهو اعلى حمل تسجله المنظومة منذ تأسيسها"، مبيناً أن "العراق يحتاج في اوقات الذروة الى 50 الف ميغاواط".

وحول استيراد الطاقة من دول الجوار، بيّن موسى، أن "المرحلة الاولى من تركيا بلغت 300 ميغاواط من خلال الربط للمنطقة الشمالية، ولدنياج قرابة 50 ميغاواط من خلال الربط العراقي الأردني دخلت إلى قضاء الرطبة في محافظة الأنبار، وجاري العمل الانجاز المرحلة الثانية سواء كان الربط التركي او الاردني".

ولفت إلى أن "وزارة الكهرباء لديها ربط مع دول الخليج تكتمل مراحله الأولى في نهاية العام الجاري من خلال ربط محطة الفاو بمحطة الوفرة الكويتية ويصبح الربط مع الخليج بمرحلة الأولى جاهز بـ500 ميغاواط، وان هناك اجراء تسير بشكل صحيح الربط مع السعودية".

وأوضح موسى، أن "هناك أربعة خطوط نقل للطاقة تربط العراق بإيران، وهذه الخطوط تمد العراق بطاقة لا تزيد بأحسن الأحوال عن 1200 ميغاواط وتختلف إمدادات الطاقة في هذه الخطوط حسب حاجة المنظومة الكهربائية".

ويعاني العراق أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود، جراء الحصار والحروب المتتالية، ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء، خاصة خلال فصل الصيف، إذا تصل درجات الحرارات أحياناً إلى 50 درجة مئوية.