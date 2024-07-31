2024-07-31 16:54:02 - المصدر: واع

متابعة - واعأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أنه ابتداءً من موسم 2024/2025، سيشارك 36 ناديًا في مرحلة الدوري الجديدة (التي كانت تسمى سابقًا دور المجموعات) لدوري أبطال أوروبا، ما يتيح لأربع أفرقة إضافية فرصة التنافس في أكبر مسابقة للأندية في أوروبا.ووفقًا للنظام الجديد، ستلعب الأفرقة ثماني مباريات ضد ثماني أفرقة مختلفة، بدلاً من اللعب مع ثلاث أفرقة مرتين كما كان الحال سابقًا، وسيمنح هذا النظام الجديد المشجعين مباريات أكثر تنافسية وتوازنًا على جميع المستويات طوال مرحلة الدوري.والنظام الجديد يقضي بأن يُواجه كل فريق 8 خصوم سيُحددون بالقرعة الموجهة، بحيث يتم الحفاظ على اللوائح السابقة وأبرزها ألا يلتقي فريقان من نفس البلد في تلك المرحلة من البطولة، وسيخوض كل فريق نصف عدد تلك المباريات على ملعبه والنصف الآخر خارجه، وبعدها وحسب الترتيب سيصعد الـ8 الأوائل إلى دور الـ16.ومن المقرر أن يسري النظام نفسه على الدوري الأوروبي، بينما في دوري المؤتمر الأوروبي سيواجه كل فريق ستة خصوم فقط، واحد من كل مجموعة من المجموعات الست.وأوضح يويفا عبر موقعه الرسمي أن" تطبيق النظام القديم في القرعة يعني الحاجة لما يقرب من ألف كرة و36 وعاء على الأقل على خشبة المسرح، ولذا سيكون النظام بسحب جميع الأفرقة الـ36 يدويًا باستخدام الكرات ومن ثم سيقوم برنامج آلي بسحب 8 خصوم لكل فريق بشكل عشوائي وكذلك سيُحدد المباريات الـ4 التي سيخوضها على ملعبه والـ4 التي ستقام خارج ملعبه، مشيرًا إلى أن" كل ذلك سيكون واضحًا عبر الشاشات في قاعة السحب والتلفاز".وسيحدد البرنامج أيضًا المباريات التي ستكون على أرض الفريق والتي ستكون خارجها.