نجم الشياطين الحمر يفتح باب البقاء مدى الحياة

2024-07-31 16:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أفادت وسائل اعلام بريطانية، اليوم الاربعاء (31 تموز 2024)، برغبة أماد ديالو، مهاجم مانشستر يونايتد، في البقاء مدى الحياة داخل ملعب أولد ترافورد، رغم ندرة مشاركاته مع الفريق طوال الموسم الماضي.

وأبرزت صحيفة "ديلي ميل" تصريحات ديالو، الذي قال: "أنا سعيد للغاية هنا، وأظن أن الجميع سعيد بوجودي معهم، لأنني أبتسم في وجه الجميع، ولدي طاقة جيدة، فلما لا أبقى هنا طوال حياتي؟"، مؤكدا "أشعر بإثارة بالغة، وأؤمن بالمدرب، رغم أنني لم أشارك بكثرة في الموسم الماضي، لكن الموسم القادم سيكون أفضل للجميع".

وأشار الدولي الإيفواري إلى "عقده محادثات إيجابية مع المدرب الهولندي إيريك تين هاج"، مبينا "لقد أخبرني بأشياء جيدة، وكلما تحدثت معه، يعطيني الكثير من الثقة".

المصدر: وكالات