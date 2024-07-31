كهرباء ديالى تنفي اقتحام مقرها من قبل جهة سياسية او قوة مسلحة

2024-07-31 17:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

فرع توزيع كهرباء ديالى

نفي : نود ان نلفت انتباه المواطنين ووكالات الأخبار المحلية ، الخبر الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح ، ونؤكد لم ولن يوجد أي جهة سياسية او قوة مسلحة حاولت أن تقتحم مقر فرع توزيع كهرباء ديالى وأحد تشكيلاته،





وكان مصدر مطلع قال في بعض وسائل الاعلام ان أعضاء مجالس محافظة ديالى مع حمايتهم يقتحمون مبنى مديرية كهرباء ديالى ويقومون بتهديد مدير الدائرة والموظفين ويجبرون مدير كهرباء ديالى إلى اعفاء مدير كهرباء قطاع الخالص بالقوة وهناك مهله إذ لم ينفذ سيتم تشميع دائرة كهرباء ديالى والخالص وغلقها ومراقبون يطالبون بتدخل رئيس الوزراء لمنع هذه الحالات وفتح تحقيق بذلك







