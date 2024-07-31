أسعار الدولار تستقر في بغداد مقابل ارتفاع ملحوظ لدى أربيل

2024-07-31 17:18:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شهدت أسعار الدولار استقراراً في أسواق العاصمة بغداد، بينما ارتفعت في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، عند الإغلاق، مساء اليوم الأربعاء.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن أسعار الدولار استقرت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، حيث سجل الدولار 149,100 دينار مقابل 100 دولار، وهو نفس السعر الذي سُجل صباح اليوم.

وأضاف المراسل أن أسعار البيع في الأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 150,000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 148,000 دينار مقابل 100 دولار.

في المقابل، ارتفعت أسعار الدولار في أربيل، حيث سجل سعر البيع 149,350 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 149,250 ديناراً مقابل 100 دولار أمريكي.