2024-07-31 17:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - آمنة السلاميأعلنت وزارة النقل، اليوم الأربعاء، عن تحقيق نسب إنجاز متقدمة في مشاريع ميناء الفاو الكبير، وفيما موعد البدء التدريجي لإنجازها بالكامل، أشارت إلى أن مشاريع الأرصفة الخمسة ستنجز في أيلول المقبل.وقال مدير الإعلام والعلاقات في الوزارة، ميثم الصافي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "نسب الإنجاز في الأرصفة الخمسة لميناء الفاو الكبير تسير وفق ما مخطط لها، وأن العمل فيها سينتهي في تشرين الأول المقبل، كما أن مطلع شهر آب المقبل سيشهد الإعلان عن استكمال إكساء الطبقة الأولى للطريق الرابط بين (ميناء الفاو والنفق المغمور) بطول 51 كيلو مترا".وأضاف، أنه " ما يتعلق بالنفق المغمور في الميناء فقد تم المباشرة كذلك بعمليات الفحص والتحليل للكتل الكونكريتية وعمليات التغليق والتجهيز لغرض الفحص، والتي سيتم إجراؤها في شهر أيلول المقبل حسب ما مخطط له"، مشيراً إلى أن "عمليات التعويم للكتل الكونكريتية ستبدأ نهاية العام الجاري".وتابع أن "العمل في القناة الملاحية يشهد نسب إنجاز متقدمة بعد أن شرعت الحفارة الخاصة بالمشروع في العمل منذ بداية حزيران ولا تزال تواصل أعمالها".وفيما يتعلق بساحة الحاويات ونسب الإنجاز، أكد الصافي، أن "العمل ونسب الإنجاز فيها تصاعدت، وبالتأكيد سيتم الإعلان قريبًا عن غلق الفتحة في السد الصخري لهذه القناة، وبالتالي الانتهاء من عمليات الردم".ولفت إلى أن "الربع الأخير من السنة القادمة 2025، سيشهد الإعلان تدريجياً عن انتهاء العمل بالمشاريع الأربعة كون المشروع الخامس (الأرصفة الخمسة) سيعلن عنه هذا العام 2024".