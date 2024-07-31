النفط يرتفع مع تزايد التوتر في الشرق الأوسط ومخاوف الطلب في الصين

2024-07-31 18:08:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

صعدت العقود الآجلة للنفط بنحو دولارين يوم الأربعاء من أدنى مستوياتها في سبعة أسابيع بعد مقتل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس في إيران مما تسبب في تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، غير أن الأسعار ظلت تحت ضغط من المخاوف بشأن الطلب الضعيف في الصين. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.95 دولار للبرميل بما يعادل 2.5 بالمئة إلى 80.58 دولار للبرميل بحلول الساعة 1331 بتوقيت جرينتش قبل انتهاء حلول أجلها يوم الأربعاء، في حين سجلت عقود أكتوبر تشرين الأول الأكثر نشاطا 80.21 دولار بارتفاع 2.14 دولار. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.23 دولار للبرميل أو ثلاثة بالمئة إلى 76.96 دولار للبرميل. وانخفض كل من برنت وغرب تكساس الوسيط بنحو 1.4 بالمئة يوم الثلاثاء، ليغلقا عند أدنى مستوياتهما في سبعة أسابيع. وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط بعد مقتل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس في أثناء تواجده في إيران. وجاء ذلك بعد يوم من زعم الحكومة الإسرائيلية أنها قتلت أكبر قائد لحزب الله في غارة جوية على بيروت يوم الثلاثاء ردا على هجوم صاروخي عبر الحدود على إسرائيل يوم السبت. وعلى صعيد منفصل، نفذت الولايات المتحدة ضربة في العراق دفاعا عن النفس يوم الثلاثاء مع تصاعد التوتر بالمنطقة. غير أن برنت وخام غرب تكساس الوسيط في طريقهما لتسجيل خسارة شهرية في يوليو تموز هي الأكبر لهما منذ 2023. ويؤثر تباطؤ الطلب على الوقود في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم وأكبر مساهم في نمو الطلب العالمي، على أسواق النفط.