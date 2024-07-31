شركتا طيران الإمارات وفلاي دبي تعدلان جداول رحلاتهما إلى بيروت

2024-07-31 18:08:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قالت طيران الإمارات في تحديث، اليوم الأربعاء، نظراً للاضطرابات المستمرة في لبنان، إنها لن تتيح سفر العملاء الذين يمرون عبر دبي ثم إلى بيروت يومي 1 و2 أغسطسآب. وقالت الناقلة في تعميم بأنه سيتم السماح فقط للعملاء الذين يبدأون رحلتهم في دبي أو في بيروت بالسفر. ويشهد مطار بيروت رفيق الحريري الدولي زحاماً شديداً بسبب ارتفاع الطلب على السفر، مع تصاعد توترات الأوضاع في المنطقة عموماً، والذي يأتي مع موسم سفر مرتفع بالأساس. وقالت: تأسف طيران الإمارات على أي إزعاج قد يحدث. ويجب على العملاء الذين يرغبون في تغيير خطط سفرهم الاتصال بوكلاء الحجز أو مكتب طيران الإمارات المحلي للحصول على خيارات إعادة الحجز ويمكن للعملاء التحقق من أحدث المعلومات حول رحلاتهم من خلال زيارة صفحة حالة الرحلة، ونصحت العملاء أيضاً بالتأكد من صحة تفاصيل الاتصال الخاصة بهم من خلال زيارة إدارة الحجز الخاصة بهم. كما قالت شركة فلاي دبي للطيران اليوم الأربعاء إنها ستسير رحلتين يوميا إلى بيروت بدلا من ثلاث رحلات في المعتاد حتى يوم الجمعة. وعلق عدد من شركات الطيران أو أرجأ أو ألغى رحلات، إلا أن مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت سجل وصول رحلات اليوم الأربعاء تابعة لشركات طيران منها طيران الشرق الأوسط والاتحاد والعربية للطيران والخطوط الجوية التركية. وتأتي قرارات شركات الطيران وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط مع زعم الحكومة الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، أنها قتلت أكبر قائد لحزب الله في غارة جوية على بيروت يوم الثلاثاء ردا على هجوم صاروخي عبر الحدود على إسرائيل يوم السبت. ثم تلا ذلك إعلان حركة حماس اغتيال رئيس مكتبها السياسي في طهران.