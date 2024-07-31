712 مليون دولار فائض الموازنة القطرية في الربع الثاني 2024

2024-07-31 18:08:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

حققت دولة قطر فائضا في موازنتها قدره 2.6 مليار ريال حوالي 712 مليون دولار خلال الربع الثاني من العام الحالي. وذكرت وزارة المالية القطرية، في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة إكس بشأن البيانات الفعلية لموازنة قطر في الربع الثاني من عام 2024 أن الفائض سيتم توجيهه لتخفيض الدين العام وبالتالي لا يوجد فائض نقدي. وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الإيرادات للربع الثاني من عام 2024 بلغ نحو 59.9 مليار ريال 16.4 مليار دولار، منها 41.1 مليار ريال 11.3 مليار دولار إيرادات النفط والغاز. بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 18.7 مليار ريال 5.12 مليار دولار، بانخفاض نسبته 12.4 بالمئة، مقارنة بالربع الثاني من العام 2023، وفقا لوكالة الأنباء القطرية. وأوضحت وزارة المالية أن إجمالي الإنفاق العام خلال الربع الثاني من هذا العام بلغ نحو 57.3 مليار ريال 15.7 مليار دولار، منها 16.5 مليار ريال للرواتب والأجور، و21.2 مليار ريال للمصروفات الجارية، في حين بلغت المصروفات الرأسمالية الثانوية 1.3 مليار ريال، والمصروفات الرأسمالية الكبرى 18.1 مليار ريال، ما يمثل انخفاضا بنسبة 1.8 بالمئة مقارنة بالربع الثاني من العام 2023.