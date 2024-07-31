2024-07-31 18:12:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

وصفت رئاسة الجمهورية، اليوم الأربعاء، (31 تموز 2024)، قصف التحالف الدولي لمقرات أمنية عراقية شمال محافظة بابل بـ"العدوان غير المبرر".

وذكر بيان رئاسي تلقته "بغداد اليوم"، "مرة أخرى تطال نيران التحالف واحدا من مواقع قواتنا الأمنية في محافظة بابل لتسفر عن استشهاد وجرح عدد من منتسبي قوات الحشد الشعبي".

وأضاف البيان "إذ نأسف فيه لهذا العدوان غير المبرر على قواتنا الأمنية، خصوصا مع استمرار عمليات التفاوض من قبل اللجان المشتركة لوضع آليات انسحاب قوات التحالف من العراق فإننا ندين وبأشد العبارات هذا العدوان السافر، وهو انتهاك صارخ لسيادة العراق".

ونوه الى "أننا في الوقت الذي نتطلع فيه إلى أن يكون هذا التجاوز الأمني الخطير لقوات التحالف الدولي هو الأخير على الأراضي العراقية، نؤكد أن مثل هذه الخروقات لن تصب إلا بمصلحة التنظيمات الإرهابية المتربصة شراً بأمن العراق والمنطقة ككل".

وكانت هيئة الحشد الشعبي، أعلنت في بيان لها في ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء، إن إحدى قواتها في قاطع جرف النصر في محافظة بابل "تعرضت لانفجار لم تعرف طبيعته"، مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، ولم توجه قوات الحشد الشعبي أي اتهامات، إذ أشارت إلى انفجار مجهول المصدر.

وفي وقت لاحق، قال بيان آخر لقوات الحشد الشعبي إن صواريخ أطلقتها طائرات مسيرة استهدفت دوريتين لقوات الحشد في جرف الصخر جنوبي بغداد.

وأكدت مصادر أمنية في بابل استشهاد أربعة منتسبين من الحشد الشعبي وجرح 3 آخرين بهجوم من خلال طيران مسيّر.

إلى ذلك اكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الاربعاء، ان العراق سيتخذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية لحفظ حقوقه وكل ما من شأنه أن يؤكد أمنه وسيادته على أراضيه وحمايتها.