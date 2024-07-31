نيجيرفان بارزاني والرئيس الإيراني يؤكدان على تعزيز التعاون الأمني مع العراق وإقليم كوردستان

2024-07-31 18:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، والرئيسالإيراني الجديد مسعود بزيشكيان، يوم الأربعاء، على أهمية تعزيز التعاون الأمني معالعراق والإقليم.

وذكر بيان لرئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أنبارزاني اجتمع في العاصمة طهران مع رئيس الجمهورية الإيرانية الإسلامية مسعودبزيشكيان، وخلال الاجتماع، أثنى الرئيس الإيراني على مشاركة الرئيس نيجيرفانبارزاني والوفد المرافق له في مراسم أدائه اليمين ومباشرته مهامه، مؤكداً أن إيرانراغبة في تطوير علاقاتها في المجالات كافة وتوطيد التعاون المشترك مع العراقوإقليم كوردستان.

من جهته، عبر بارزاني عن الشكر للدعوة التي تلقاها منهم،مؤكداً أن إقليم كوردستان يعد إيران جارة مهمة ويعمل على تطوير علاقات العراقوإقليم كوردستان مع إيران، داعياً الرئيس بزيشكيان لزيارة أربيل خلال زيارتهالمرتقبة إلى بغداد.

وشدد بارزاني على رغبة إقليم كوردستان في زيادة عددالسياح الإيرانيين المتجهين إلى جنوب العراق عبر إقليم كوردستان، وزيادة حجمالتبادل التجاري وتوسيعه بين الجانبين، مشيراً إلى أن إقليم كوردستان لن يكونأبداً مصدر تهديد لإيران والدول المجاورة.

وفي الاجتماع الذي حضره الوفد المرافق لرئيس إقليمكوردستان، أشاد الجانبان بعلاقات الصداقة والعلاقات التاريخية بين إيران وإقليمكوردستان، إلى جانب الإشارة إلى التعاون الأمني الفعال بين إيران والعراق وإقليمكوردستان بهدف حماية الأمان والاستقرار.