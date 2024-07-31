رئاسة الجمهورية العراقية: قصف التحالف الدولي للحشد الشعبي ببابل يخدم الإرهابيين

2024-07-31 18:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أدانت رئاسةالجمهورية العراقية، يوم الأربعاء، قيام التحالف الدولي بقصف مواقع للحشد الشعبيفي محافظة بابل مساء أمس، معتبرة أن هذا "الانتهاك الصارخ" يصب في صالحالتنظيمات الإرهابية.

وقالت الرئاسة في بيانورد لوكالة شفق نيوز "مرة أخرى تطال نيران التحالف واحداً منمواقع قواتنا الأمنية في محافظة بابل لتسفر عن استشهاد وجرح عدد من منتسبي قواتالحشد الشعبي".

وأضافت "نأسف لهذا العدوان غير المبرر على قواتناالأمنية، خصوصاً مع استمرار عمليات التفاوض من قبل اللجان المشتركة لوضع آلياتانسحاب قوات التحالف من العراق، فإننا ندين وبأشد العبارات هذا العدوان السافر،وهو انتهاك صارخ لسيادة العراق".

وشددت "في الوقت الذي نتطلع فيه إلى أن يكون هذاالتجاوز الأمني الخطير لقوات التحالف الدولي هو الأخير على الأراضي العراقية، نؤكدأن مثل هذه الخروقات سوف لن تصب إلا بمصلحة التنظيمات الإرهابية المتربصة شراًبأمن العراق والمنطقة ككل".

ومساء يوم أمس الثلاثاء، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز،بأن انفجارات لم تُعرف طبيعتها وقعت في مواقع تابعة للحشد الشعبي بمحافظة بابل،أسفرت عن مقتل ثلاثة منتسبين وإصابة ثلاثة آخرين.

ولاحقاً أفاد الحشد الشعبي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز،بأن الضربة استهدفت دوريتين شمال بابل، وأدت إلى مقتل أربعة من عناصره، موضحاً أنالاستهداف تم بواسطة صواريخ أطلقتها طائرات.

واليوم الأربعاء، قال مسؤول أمريكي إن قوات بلادهاستهدفت بضربة جوية دفاعية مقاتلين في محافظة بابل العراقية حاولوا إطلاق مسيراتتهدد القوات الأمريكية والتحالف الدولي، ما أسفر عن مقتل أربعة عناصر من الحشدالشعبي.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المسؤول قوله، إن "الضربةهي الأولى من نوعها منذ شباط/ فبراير الماضي عندما قتلت القوات الأمريكية قائداًموالياً لإيران".