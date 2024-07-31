بغداد.. الحشد يشيع ضحايا ضربة "الجرف" الأميركية (صور)

2024-07-31 18:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شيّع العشرات من أنصار الحشد الشعبي، عصرالأربعاء، ضحايا قصف الأميريكي على موقع تابع لأحد ألوية الحشد في ناحية جرف الصخرشمالي محافظة بابل.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، فإن مراسم التشييع انطلقتبالقرب من مديرية إعلام الحشد الشعبي، في شارع فلسطين شرقي العاصمة بغداد.

يأتي ذلك، في وقت أصدر القائد العام للقوات المسلحة، محمدشياع السوداني، جملة من التوجيهات والتوصيات إلى مختلف التشكيلات الأمنيةوالعسكرية، على خلفية مجمل التطورات الأمنية التي حصلت خلال الساعات الماضية فيالعراق والمنطقة.

وفي وقت سابق، أفاد الناطق العسكري باسم القائد العامللقوات المسلحة العراقية محمد شياع السوداني، بأن قوات التحالف أقدمت على"جريمة نكراء واعتداءٍ سافر" شمال بابل، متعهداً باتخاذ إجراءات قانونيةودبلوماسية مناسبة "لحفظ الحقوق".

فيما ذكر مسؤول أمريكي، أن قوات بلاده استهدفت بضربة جوية دفاعية مقاتلين في محافظة بابل العراقيةحاولوا إطلاق مسيرات تهدد القوات الأمريكية والتحالف الدولي، ما أسفر عن مقتلأربعة عناصر من الحشد الشعبي.