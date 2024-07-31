رئاسة الجمهورية: ندين وبأشد العبارات عدوان التحالف الدولي على موقع امني في بابل

2024-07-31 18:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأدانت رئاسة الجمهورية، اليوم الأربعاء، استهداف مواقع الحشد الشعبي في شمال بابل، مؤكدة أن هذا العدوان يعد انتهاكا لسيادة العراق.وذكرت الرئاسة- في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "مرة أخرى تطال نيران التحالف واحدا من مواقع قواتنا الأمنية في محافظة بابل لتسفر عن استشهاد وجرح عدد من منتسبي قوات الحشد الشعبي".وأضافت، "إذ نأسف فيه لهذا العدوان غير المبرر على قواتنا الأمنية، خصوصا مع استمرار عمليات التفاوض من قبل اللجان المشتركة لوضع آليات انسحاب قوات التحالف من العراق"، فإننا ندين وبأشد العبارات هذا العدوان السافر، وهو انتهاك صارخ لسيادة العراق".وأكدت، أنه "في الوقت الذي نتطلع فيه إلى أن يكون هذا التجاوز الأمني الخطير لقوات التحالف الدولي الأخير على الأراضي العراقية، نؤكد أن مثل هذه الخروقات سوف لن تصب إلا بمصلحة التنظيمات الإرهابية المتربصة شراً بأمن العراق والمنطقة ككل".