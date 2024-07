ميتا تتيح لبعض مستخدمي إنستغرام إنشاء روبوتات محادثة كنسخة منهم

2024-07-31 19:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

وكالات: علنت ميتا، الشركة الأم لإنستغرام، عن طرح ميزة جديدة تتيح لبعض مستخدمي المنصة إنشاء روبوتات محادثة بالذكاء الاصطناعي كنسخة من أنفسهم. وتهدف هذه المبادرة إلى جذب صانعي المحتوى ودمج برمجيات الذكاء الاصطناعي التي طورتها ميتا في المنتجات الاستهلاكية الأساسية للشركة، حسبما ذكرت صحيفة تايم. وتتيح هذه الميزة -التي يُطلق عليها...

