رئيس ديوان الوقف السني يوجه مساجد العراق باقامة صلاة الغائب على روح هنية

2024-07-31 19:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

وجه رئيس ديوان الوقف السني، مشعان الخزرجي، اليوم الأربعاء، (31 تموز 2024)، جميع مساجد العراق بإقامة صلاة الغائب على روح رئيس الكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية بعد صلاة العشاء.

وكانت حركة حماس وإيران أعلنتا إن هنية اغتيل في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء في طهران، مما أشعل موجة من التهديدات بالثأر من إسرائيل، في منطقة تعصف بها بالفعل الحرب في قطاع غزة واشتعال الصراع في لبنان.

وأكد الحرس الثوري الإيراني مقتل هنية بعد ساعات من حضوره حفل تنصيب الرئيس الجديد للبلاد مسعود بزشكيان، وقال إنه يجري تحقيقا.

ورغم الافتراضات بأن إسرائيل هي التي نفذت الهجوم، لم تعلن الحكومة الإسرائيلية مسؤوليتها وقالت إنها لن تعلق على عملية الاغتيال.







