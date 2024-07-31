مصدر ينفي الاتفاق على تدوير منصب محافظ كركوك بين المكونات السياسية

2024-07-31 19:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – كركوك

نفى مصدر سياسي مطلع، اليوم الأربعاء (31 تموز 2024)، الاتفاق على تدوير منصب محافظ كركوك بين مكونات المحافظة، مشيراً الى وجود اجتماع مرتقب جديد مع رئيس مجلس الوزراء بخصوص ازمة تشكيل الحكومة المحلية.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا يوجد أي اتفاق على تدوير منصب محافظ كركوك، وما ينشر في وسائل الإعلام وكروبات التواصل هي مجرد توقعات"، مبيناً أن "الموضوع مازال في طاولة المباحثات، وتم تحديد الأسبوع الحالي لعقد اجتماع يضم القوى السياسية مع رئيس الوزراء".

وأضاف أن "هناك انقساماً داخل المكون الكردي بين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، وكذلك يوجد انقسام بين الأحزاب العربية"، مشيراً الى أن "التركمان هم فقط من يصر على التدوير".

ورغم انعقاد أولى جلسات مجلس محافظة كركوك، فإنه لم يتم حتى الآن التوصل إلى اتفاق على اختيار محافظ جديد وتم تقديم تعهدات للكتل وأعضاء المجلس بأن أي اتفاق لن يطرح على طاولة اجتماع المجلس.

ويمتلك العرب بمختلف احزابهم 6 مقاعد في مجلس كركوك، فيما يمتلك الاتحاد الوطني الكردستاني 5 مقاعد، ويمتلك التركمان مقعدين، وكذلك يمتلك الديمقراطي الكردستاني مقعدين، مع مقعد واحد لحركة بابليون.

وطوال الأشهر السابقة كان العرب والتركمان يمتلكون 8 مقاعد، فيما يمتلك الكرد والمقعد المسيحي 8 مقاعد أيضا، الامر الذي منع حصول أي جبهة على الأغلبية التي يجب ان تكون 9 مقاعد، الا ان تحركات جديدة تتمثل بانشقاق الديمقراطي الكردستاني عن التحالف الكردي المسيحي، والانضمام الى العرب والتركمان، قاد الى انشقاق مشابه نسبيًا في صفوف العرب والذي من الممكن ان يمنع تشكيل هذه الجبهة لـ9 مقاعد وتشكيل الأغلبية.