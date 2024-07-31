ماء بغداد: أولوية حكومية لإيصال المياه لجميع مناطق العاصمة ولدينا مشاريع جديدة

2024-07-31 19:54:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – هندرين مكيكشفت مديرية ماء بغداد، اليوم الأربعاء، عن مشاريعها الحالية لتوفير الماء الصافي، وفيما أكدت وجود أولوية حكومية لإيصال المياه لجميع مناطق العاصمة، شددت على أن مشاريعها خاضعة للرقابة الصحية ويتم فحص المياه على مدار الساعة.وقال مدير عام دائرة ماء بغداد خالد فاخر- لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الدائرة تنتج حالياً 4 ملايين و205 متر مكعب من خلال 13 مشروعا ومن خلال 115 مجمعا لإنتاج الماء".وأضاف، أن "هنالك مشاريع مستمرة لتغطية الطلب الكلي الذي يزداد بشكل مستمر ومستمرون بالمرحلة الثانية من مشروع ماء الرصافة الذي تبلغ طاقته الإنتاجية مليونا و375 ألف متر مكعب يعني بزيادة 30% عن الطاقة الحالية، ومشروع الدورة بطاقة تتراوح ما بين 100 إلى 200 ألف متر مكعب، وقد وعدنا بإنشاء خزانات لفك الاختناقات عن مناطق بغداد الكرخ والرصافة، وهذه المشاريع أصبحت من أولويات الحكومة"، مؤكدا، أنه "تم إكمال جميع الدراسات وجداول الكميات والاستشارات التي منها محلية ودولية، وسنرفعها إلى الجهات العليا ليتم وضع التخصيصات المالية".وأشار فاخر إلى، أن "هناك تعاونا مع وزارة الموارد المائية، يخص مناسيب نهر دجلة لتحديد مستوى الحد الأدنى لتشغيل مشاريع المياه والحفاظ عليه وخاصة في حوض دجلة".ولفت إلى، أن "واجباتنا تتضمن عملية إنتاج وتوزيع الماء الصافي للمدينة، ولدينا تنسيق مستمر مع وزارة الموارد المائية لتحديد المستوى المطلوب لتشغيل المشاريع، إضافة إلى وجود لجان مشتركة".وأكد فاخر، أن "جميع مشاريع الماء خاضعة للرقابة الصحية، وهناك مختبرات داخل المشاريع تقوم بفحص الماء كل ساعة"، مشيرا إلى، أن "عملية إنتاج الماء وفحصه تتم في داخل المشروع نفسه، إضافة إلى الرقابة الخارجية المتضمنة وزارة الصحة بموجب القوانين الصحية، حيث يتم يوميا إجراء فحص من قبل وزارة الصحة من خلال أخذ نماذج من الماء، إضافة إلى إجراء الفحص من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية".وبين فاخر، أن "موضوع الماء خالٍ من أي مشاكل، كونه موضوعا حساسا، أي أنه في حال العثور على أي خلل فإن دائرة ماء بغداد تقوم بمخاطبة الجهات العليا مباشرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة".