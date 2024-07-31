وزير النقل ونظيره التركي يبحثان مشروع طريق التنمية

2024-07-31 19:54:01 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث وزير النقل رزاق محيبس السعداوي مع نظيره التركي عبد القادر أورال أوغلو، اليوم الأربعاء، مشروع طريق التنمية والتعاون المشترك في مجال النقل بين البلدين.وقال بيان للوزارة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير النقل رزاق محيبس السعداوي بحث مع نظيره التركي عبد القادر أورال أوغلو والوفد المرافق له مشروع طريق التنمية والتعاون المشترك في مجال النقل بين البلدين".