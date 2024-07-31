وزير النقل ونظيره التركي يبحثان مشروع طريق التنمية
2024-07-31 19:54:01 - المصدر: واع
بغداد - واع
بحث وزير النقل رزاق محيبس السعداوي مع نظيره التركي عبد القادر أورال أوغلو، اليوم الأربعاء، مشروع طريق التنمية والتعاون المشترك في مجال النقل بين البلدين.
وقال بيان للوزارة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير النقل رزاق محيبس السعداوي بحث مع نظيره التركي عبد القادر أورال أوغلو والوفد المرافق له مشروع طريق التنمية والتعاون المشترك في مجال النقل بين البلدين".
بحث وزير النقل رزاق محيبس السعداوي مع نظيره التركي عبد القادر أورال أوغلو، اليوم الأربعاء، مشروع طريق التنمية والتعاون المشترك في مجال النقل بين البلدين.
وقال بيان للوزارة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير النقل رزاق محيبس السعداوي بحث مع نظيره التركي عبد القادر أورال أوغلو والوفد المرافق له مشروع طريق التنمية والتعاون المشترك في مجال النقل بين البلدين".