حريق كبير في مرتفعات جبال ازمر بالسليمانية (صور)

2024-07-31 19:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة الغابات في السليمانية، يوم الأربعاء عن اندلاع حريق كبير في مرتفعات جبال ازمر في محافظة.

وقال العميد هيمن كمر خان المتحدث الرسمي باسم مديرية الغابات والبيئة في السليمانية في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "حريقاً اندلع بعد الساعة الخامسة من عصر اليوم في مرتفعات جبال ازمر".

وأضاف أن "فرق الدفاع المدني باشرت باخماد الحريق باستخدام طائرات الهليكوبتر والفرق الميدانية"، مبينا ان "الفرق سيطرت على الحريق وهنالك فرقاً ميدانية مستمرة لغاية الآن للبحث عن أماكن أخرى".

وعن أسباب وأضرار الحريق، أكد كمو خان، ان "أسباب الحريق مجهولة لغاية الآن وحجم الضرر لم يحدد بعد".