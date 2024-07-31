بلوحات تحاكي 4 قضايا وخصم يصل إلى 70%.. تنظيم معرض كتاب في السليمانية (صور)

2024-07-31 19:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أقامت منظمة التحرر في السليمانية، يومالأربعاء، معرضاً للكتاب، بهدف إبراز دور الكتاب التنويري في ترسيخ ثقافة القراءة،وذلك بمشاركة عدد من دور النشر المحلية.

وقالت رئيسة المنظمة، هلويست عبدالله، لوكالة شفق نيوز،إن "المعرض أقيم بمشاركة 4 دور نشر وطباعة محلية في السليمانية وتضم مئاتالعناوين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتاريخية والأدبيةومجالات الطفل والمراءة.

وأكدت عبد الله، أن "معارض الكتب هي احتفال سنويوموسمي للبيت والمدرسة والمجتمع، ومعرض الكتاب محفل ثقافي تحتفي به كل أطيافالمجتمع، وتحضر فيه بكثافة لاقتناء الكتب، وهي أيضاً موعد مهم ومتجدد لالتقاءالمثقفين من مختلف المناطق".

وبينت أن "المعرض يتضمن عروض تخفيضية في أسعار الكتبتصل إلى 70٪"، مشيرة إلى أن "المعرض يتضمن كذلك تقديم أربع لوحات فنية أقيمتبطريقة حديثة، الأولى تعبر عن الطفل ومعاناته، والثانية عن تأثير الحرائق علىالطبيعية والثانية، عن تأثير عمليات التجميل على المرأة، والأخيرة عن التكنلوجياوتأثيرها على أفراد المجتمع، إضافة إلى تقديم عروض موسيقية".

ولفتت عبد الله، إلى أن "المعرض سيستمر لمدة يومين"،مختتمة حديثها بالقول إن "معارض الكتب تكتسي أهمية كبيرة لدورها الكبير فيتلبية رغبات القراء وتشجيعهم على الاطلاع واكتساب مزيد من الثقافة".