هدد العديد من العوائل.. شرطة أربيل تقبض على "عنتر"

2024-07-31 19:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة أربيل، يوم الأربعاء، عنإلقاء القبض على شخص بتهمة الاعتداء وتهديد العديد من العوائل العربية المقيمة فيالمدينة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن قواتهاتمكنت من القبض على شخص من القومية العربية كان يسمي نفسه "عنتر" بتهمةالقيام بجرح شخص من القومية العربية في منطقة "كاني قرژاله" في أطراف أربيل،كما أنه قام بتهديد عدة عوائل عربية تسكن في المنطقة المذكورة.

وأضافت "بعد تنفيذ هذه الجرائم قام المتهم بالهروب إلىمحافظة نينوى حيث كان يقوم يومياً بنشر صور ومقاطع فيديو له على مواقع التواصلالاجتماعي وهو يحمل الأسلحة ويهدد المواطنين"، مشيرة إلى أنه "بعد جمعالمعلومات تمكنت قوات الشرطة من القبض على المتهم حيث أصدر قاضي التحقيق أمراًبتوقيفه وفق المادة 405 الفقرة 31 من قانون العقوبات العراقي لقيامه بتهديد 15عائلة عربية تسكن في منطقة كاني قرژاله بمحافظة أربيل".