إسرائيل: متأهبون للحرب على 7 جبهات

2024-07-31 20:00:08 - المصدر: قناة الثامنة

كشف المتحدث الحكومي الإسرائيلي، الأربعاء، عن أن تل أبيب "في حالة تأهب قصوى على 7 جبهات"، خشية تنفيذ عمليات ضدها، عقب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران. وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد مينسر، رداً على سؤال لصحافيين عما إذا كانت إسرائيل تخشى هجوماً من إيران: "نحن نعرف التهديد الذي تشكله إيران ونواجهه يوميا، وسندافع عن هذا البلد". الجبهات السبع التي يتحدث عنها المسؤولون الإسرائيليون هي قطاع غزة والضفة الغربية وحزب الله جنوبي لبنان، وسوريا، والحوثيون في اليمن، وإيران والعراق. مينسر رفض التعقيب على اتهامات حركة "حماس" لإسرائيل باغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في طهران،