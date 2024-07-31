2024-07-31 20:24:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجهت الحكومة العراقية، اليوم الأربعاء (31 تموز 2024)، دعوة لمجلس الأمن الدولي للقيام بمسؤولياته ومهامه للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين على خلفية اغتيال إسماعيل هنية في طهران.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي في بيان، تلقته "بغداد اليوم": "في سلوك إجرامي آخر ، أقدم الكيان الصهيوني على عدوان آثم استهدف العاصمة الإيرانية طهران، أسفر عن استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس السيّد إسماعيل هنية".

وأضاف: "لقد تجاوز الكيان الصهيوني على سيادة البلدان، واستهتر بالقوانين الدولية، عبر ارتكاب جرائم الاغتيال واستهداف شخصية سياسية، والسعي إلى إشعال فتيل الأزمات وتوسعة الصراعات، التي ستدفع حتماً إلى تداعيات خطيرة في المنطقة".

وتابع: "قد كررت الحكومة العراقية تحذيراتها من مغبّة هذا السلوك العدواني، وطالبت في أكثر من مناسبة بموقف دولي حازم من قبل المؤسسات والمنظمات الدولية والهيئات الأممية، والدول الكبرى على حد سواء، لردع التجاوزات الصهيونية التي تعبث باستقرار المنطقة وأمن شعوبها، وتبثّ أسباب التوتر، فضلاً عن استمرار الكيان بشنّ حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني الصامد، خارقا بذلك كل المعايير الأخلاقية والإنسانية".

وأكد: "هنا نوجّه الدعوة لمجلس الأمن الدولي للقيام بمسؤولياته ومهامه للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين".