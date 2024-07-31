الحكومة العراقية تندد باغتيال هنية وتدعو مجلس الأمن الدولي لاتخاذ موقف حازم

2024-07-31 20:24:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نددت الحكومة العراقية، مساء الأربعاء، باغتيالرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران، فيما وجهتدعوة عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي لـ"اتخاذ موقف حازم".

وقال المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، في بيان وردلوكالة شفق نيوز: "في سلوك إجرامي آخر ، أقدم الكيان الصهيوني على عدوان آثماستهدف العاصمة الإيرانية طهران، أسفر عن استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماسالسيّد إسماعيل هنية".

وأضاف العوادي، أن "الكيان الصهيوني تجاوز على سيادةالبلدان، واستهتر بالقوانين الدولية، عبر ارتكاب جرائم الاغتيال واستهداف شخصيةسياسية، والسعي إلى إشعال فتيل الأزمات وتوسعة الصراعات، التي ستدفع حتماً إلىتداعيات خطيرة في المنطقة".

وبحسب العوادي، فقد كررت الحكومة العراقية تحذيراتها منمغبّة هذا السلوك العدواني، وطالبت في أكثر من مناسبة بموقف دولي حازم من قبلالمؤسسات والمنظمات الدولية والهيئات الأممية، والدول الكبرى على حد سواء، لردعالتجاوزات الصهيونية التي تعبث باستقرار المنطقة وأمن شعوبها، وتبثّ أسباب التوتر،فضلاً عن استمرار الكيان بشنّ حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني الصامد،خارقا بذلك كل المعايير الأخلاقية والإنسانية.

وأشار المتحدث باسم الحكومة العراقية، إلى "توجيه دعوةإلى مجلس الأمن الدولي، للقيام بمسؤولياته ومهامه للحفاظ على الأمن والسلمالدوليين".