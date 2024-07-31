2024-07-31 21:12:07 - المصدر: منصة إيشان

أصدرت الحكومة العراقية، اليوم الأربعاء، بياناً بشأن حادث الاغتيال الذي شهدته طهران، وعدّت تجاوزات الكيان “استهتاراً” بالقوانين الدولية وسعياً لدفع المنطقة نحو تداعيات خطيرة. وقال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي في بيان ورد لـ “إيشان”: “في سلوك إجرامي آخر ، أقدم الكيان الصهيوني على عدوان آثم استهدف العاصمة الإيرانية طهران، أسفر عن استشهاد رئيس المكتب […]

ظهرت المقالة الحكومة العراقية: الكيان يعبث باستقرار المنطقة ويستهتر بالقوانين الدولية أولاً على ايشان.