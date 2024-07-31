النزاهة تتسلم أحد كبار المتهمين بسرقة الأمانات الضريبية

2024-07-31 21:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، تسلمها أحد كبار المتهمين بسرقة الأمانات الضريبية.وقال مصدر في الهيئة بتصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "دائرة الاسترداد في الهيئة تسلمت أحد كبار المتهمين بسرقة الأمانات الضريبية والمطلوب وفق أحكام المادة 11/444 من قانون العقوبات العراقي".