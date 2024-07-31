2024-07-31 21:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي السابق، اليوم الأربعاء، (31 تموز 024)، بشكل رسمي، اعتزاله تدريب كرة القدم بشكل نهائي، عقب انتهاء مشواره مع الريدز.

وسبق وأعلن كلوب رحيله عن تدريب ليفربول، مع نهاية الموسم المنصرم، حيث كان يرغب في الحصول على فترة راحة طويلة، بعد الفترة التي قضاها في تدريب الريدز.

وقال كلوب في تصريحات أبرزتها شبكة espn: “”قراري لم يكن لحظياً ، لقد كان عاماً.. بالنسبة لي، أعتقد أن الأمر انتهى كمدرب.



